Le marché boursier a clôturé la séance sur une note baissière. Le benchmark s’est délesté de -0,46 % à 20 952,79 points, au terme de la séance de jeudi, dans un volume soutenu de 16,7 millions de dinars (MD), a indiqué l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

Le titre MPBS s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un maigre flux de 35 mille dinars, l’action du spécialiste des panneaux en bois a progressé de 4,7 % à 11,200 dinars.

Le titre City Cars a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. La valeur a pris 3,7 % à 25,400 dinars. L’action du concessionnaire automobile a amassé un volume de 248 mille dinars sur la séance.

Le titre BH Leasing a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du leaseur a enregistré une baisse de -4,2 % à 4,790 dinars. La valeur a été échangée à hauteur de 10 mille dinars sur la séance.

Le titre Attijari Leasing a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action du leaseur a reculé de -4 % à 48 dinars. La valeur a mobilisé des échanges de 24 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des volumes sur la séance. L’action du leader des boissons en Tunisie a signé une hausse de 1,6 % à 15,050 dinars, en animant le marché avec des capitaux fournis de 5,6 MD.