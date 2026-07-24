Le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri, a présidé, jeudi, une séance de travail au siège du gouvernorat consacrée à la relance de l’usine laitière « Hlib Bledi ».

Dans la foulée, il s’est rendu sur le terrain, à l’usine de Sidi Bou Ali en présence du directeur général de « Hlib Bledi », Karim Bouaouni, du chef de l’unité d’appui technique à l’Organisation arabe pour l’investissement et le développement agricole (OAIDA), Dr Omar Abdelkader Omar, d’une délégation d’experts de l’organisation, en plus du président du conseil régional et du président et les membres du conseil local de Sidi Bou Ali.

Le gouverneur de Sousse a annoncé le lancement des premières étapes concrètes de la mise en exploitation effective de l’établissement, au terme d’un long chemin émaillé d’obstacles administratifs et techniques.

Il a tenu à mettre en avant l’importance de cet enjeu, soulignant que ce projet fait l’objet du suivi personnel du président de la République et d’une supervision directe de la présidence du gouvernement.

A ce titre, plusieurs séances de travail ont été organisées en coordination avec les autorités régionales et centrales pour dégager la voie jusqu’à la création effective de la société, a-t-il rappelé, estimant qu’il s’agit d’un projet social avant d’être économique.

Plus qu’une simple usine de production laitière, c’est un levier de développement pour région de toute entière.

Pour sa part, le responsable de l’OAIDA a précisé que cette visite vise à élaborer une étude de faisabilité complète pour la relance et la modernisation du projet, ajoutant qu’une participation financière au capital reste possible, une fois les études finalisées.

Il a en outre affirmé que l’organisation explore également les voies d’un appui technique pour réhabiliter et mettre à niveau l’outil de production, afin qu’il réponde aux standards actuels du secteur.