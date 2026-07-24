Le cirque contemporain tunisien “Paparouni” a présenté samedi soir la première de son nouveau spectacle “Le Voyageur” lors de la 43e édition du Festival international de Bizerte.

Conçue par Montassar Benghaji, cette création de 75 minutes, adaptée à un public familial, utilise les arts du cirque pour sensibiliser le public à la préservation des forêts et des équilibres écologiques.

Le spectacle met en scène dix artistes, épaulés par six techniciens, dans une scénographie immersive simulant une forêt enchantée à l’aide de structures géantes, de jeux de lumière et de projections visuelles.

L’intrigue suit un animateur nomade égaré qui s’allie au personnage de “Monsieur Arbre” pour sauver la nature contre les “Monstres de l’ombre”, des créatures symbolisant les menaces environnementales nées de la négligence humaine.

Sur le plan technique, la production combine le théâtre, les jeux de cartes, les acrobaties aériennes, la danse contemporaine et le maniement du feu. Les costumes des performeurs, conçus pour permettre une grande liberté de mouvement, intègrent des éléments visuels inspirés de la faune et de la flore, tels que des feuilles et des écorces d’arbres.

Cette œuvre s’inscrit dans la lignée des précédentes productions de la compagnie, telles que “Le Livre de la jungle”, “Amazonia” et “Aladin”.