Le secteur touristique à l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) fait face à une situation critique en raison des coupures répétées d’électricité et d’eau cet été.

Plusieurs propriétaires d’unités hôtelières dans la région ont affirmé à l’Agence TAP que même les générateurs électriques et les réservoirs d’eau disponibles dans leurs hôtels ne peuvent plus répandre à la demande, ce qui a rendu difficile de gérer les clients et contrôler la situation pour maintenir une bonne qualité des services.

Dans des déclarations concordantes, ils ont indiqué que les restaurants ont aussi été affectés par cette situation, après que leurs stocks de provisions et leurs équipements sont endommagés par les coupures de courant répétées.

Par ailleurs, les professionnels du secteur touristique à Djerba ont souligné que la coupure de l’électricité nécessite une notification préalable concernant la durée et le lieu, car leurs équipements et installations ont subis des grands dégâts suite aux coupures soudaines et à des intervalles irréguliers.

Dans ce cadre, ils ont fait remarquer que les communiqués publiés par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz liés aux coupures de courant n’ont pas été respectés, tant en termes du lieu que de la durée annoncée, rappelant que la poursuite de cette situation affecte également le fonctionnement de la station de dessalement qui assure l’approvisionnement de la région en eau potable.