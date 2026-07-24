La BERD et l’UBCI concluent un accord de 10 millions d’euros au titre de la Risk Sharing Facility

La facilité soutient l’investissement et le développement du secteur privé en Tunisie

Les premières opérations financées dans le cadre de la facilité bénéficient à Agua Services d’Assainissement

La BERD et l’UBCI ont signé un accord portant sur la mise en œuvre d’une facilité de partage de risques (Risk Sharing Facility, RSF) de 10 millions d’euros. Cette signature vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux institutions et vise à soutenir l’investissement et le développement du secteur privé en Tunisie.

La facilité renouvelée est déjà mise en œuvre à travers ses premières opérations. Dans ce cadre, l’UBCI octroie un financement de 3,5 millions d’euros à Agua Services d’Assainissement (ASA), une société de projet portée par Aguas de Portugal et Maghrebia Technologies & Travaux, chargée de réhabiliter, d’exploiter et d’assurer la maintenance des infrastructures d’assainissement du Grand Tunis dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec l’Office national de l’assainissement (ONAS).

Le financement comprend un prêt senior garanti de 3 millions d’euros destiné à l’acquisition d’équipements ainsi qu’une facilité renouvelable de fonds de roulement garantie de 0,5 million d’euros. Cette opération constitue la première transaction de la BERD au titre de la Risk Sharing Facility pour un projet sous concession et seulement la deuxième opération d’infrastructure réalisée dans le cadre de la RSF. Elle constitue également la première opération d’infrastructure financée par la BERD dans le cadre de la RSF dans la région SEMED, ainsi que la première transaction d’infrastructure du secteur privé financée par la BERD en Tunisie.

La concession couvre la réhabilitation de la station d’épuration existante de Chotrana II, l’amélioration de la qualité des eaux usées traitées ainsi que l’exploitation et la maintenance d’un vaste réseau d’assainissement desservant le Grand Tunis.

En outre, ASA bénéficiera d’une subvention FINTECC de la BERD pouvant atteindre 311 110 euros, afin d’optimiser l’utilisation des ressources et de faciliter le transfert de technologies grâce à l’introduction de technologies climatiques.

Le partenariat entre la BERD et l’UBCI remonte à 2014 et s’est développé au fil des années à travers différents instruments financiers soutenant la croissance du secteur privé en Tunisie.

Grâce à la Risk Sharing Facility, la BERD partage les risques avec les institutions financières partenaires, contribuant ainsi à mobiliser des financements pour des investissements favorisant la croissance économique, le renforcement du secteur privé et l’amélioration de l’accès au financement.

L’adhésion de l’UBCI à ce programme renforcera sa capacité à accompagner les grandes entreprises et les PME tunisiennes dans la réalisation de leurs projets d’investissement.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, la BERD a investi plus de 3,1 milliards d’euros dans 92 projets à travers le pays, dont 65 % au bénéfice du secteur privé.

A PROPOS DE LA BERD:

La BERD est une banque multilatérale qui promeut le développement du secteur privé et de l’initiative entrepreneuriale dans 40 économies réparties sur trois continents. La Banque est détenue par 77 pays, ainsi que par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI). Les investissements de la BERD visent à rendre les économies de ses régions d’intervention compétitives, inclusives, bien gouvernées, vertes, résilientes et intégrées. Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre site web, Facebook, LinkedIn, Instagram, X et YouTube.

A PROPOS DE L’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 92 Agences et 112 DABs opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu le label « engagé RSE » et « Responsability Europe » décernés par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE.