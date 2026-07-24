Les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine seront placés, vendredi, en vigilance orange, correspondant à un niveau de risque élevé, en raison de phénomènes météorologiques dangereux attendus, selon la carte de vigilance publiée jeudi par l’Institut national de la météorologie (INM).

L’INM précise que ce niveau de vigilance appelle à une extrême prudence face aux conditions météorologiques prévues.

La carte classe également les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Zaghouan, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès et Médenine en vigilance jaune, un niveau qui requiert de faire preuve de prudence lors de toute activité sensible aux conditions météorologiques.

En revanche, les gouvernorats de Bizerte, Tunis, Nabeul, Sousse et Monastir demeureront en vigilance verte, correspondant à une situation météorologique normale.