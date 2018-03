La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi, a déclaré, mardi 13 mars, que “le nombre de touristes pour la saison 2018 pourrait dépasser les 8 millions”.

En marge de l’ouverture du Forum annuel des inspecteurs de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), du 13 au 15 mars à Hammamet, elle a ajouté que “son optimisme se justifie par les indicateurs positifs enregistrés par le secteur durant les dernières semaines, se traduisant par la nette amélioration des réservations, le retour des marchés traditionnels, l’évolution des nouveaux marchés notamment russe et chinois, outre la prospection continue d’autres marchés dont celui des pays du Golfe”.

Toujours selon la ministre, “les indicateurs positifs se traduisent également par le progrès enregistré par le tourisme intérieur ayant atteint 30% du total des nuitées passées durant la saison écoulée”.

La ministre a, en outre, souligné “la réussite de la saison touristique de l’année 2017, ayant connu une amélioration de plus de 17% des recettes financières par rapport à l’année 2016, s’établissant à 1 milliard d’euros (2,800 milliards de dinars), outre l’augmentation des entrées touristiques de 23% à 7 millions de touristes et l’évolution des nuitées passées de plus de 20%”.

S’agissant des accords conclus avec les tours opérateurs dont Thomas Cook, Elloumi a souligné “qu’il s’agit d’accords gagnant-gagnant visant la promotion du produit touristique tunisien, à moyen et long termes”.

Elle a, par ailleurs, indiqué que “ces accords visent aussi à nouer des relations solides et durables, au delà des aléas conjoncturels”.

Elloumi a aussi insisté sur l’importance du rôle du service d’inspection dans le suivi du degré de respect des normes de qualité, devenues un argument de compétitivité et de concurrence entre les marchés touristiques”.