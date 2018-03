Une conférence internationale s’est tenue, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, au siège de l’UNESCO à Paris, sous le patronage de sa directrice générale et en présence de la responsable du secteur genre, pour présenter le rôle de la femme dans la science et la technologie.

Au cours de cette conférence, les organisateurs ont rendu hommage au fondateur du Réseau mondial des femmes ingénieurs, le Tunisien Kamel Ayadi, président du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF) et ancien président de la Fédération mondiale des ingénieurs, en lui décernant une médaille en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement de la présence de la femme dans le secteur de la science et de la technologie.

Rappelons que le mouvement international des femmes ingénieurs a été lancé à partir de la Tunisie au milieu des années 2000, après la conférence internationale sur l’autonomisation des femmes dans la science et la technologie, ayant regroupé environ 400 femmes du monde entier, leaders dans le secteur de la science et de la technologie.

La conférence avait été couronnée par la “Déclaration de Carthage“ qui a appelé entre autres à la création de ce réseau mondial. Depuis cette date, ce réseau a réalisé des avancées remarquables dans ce domaine.