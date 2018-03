La Tunisie et le groupe chinois “China Dongfeng Motor” ont signé, vendredi 9 mars, un accord de coopération en vertu duquel le constructeur automobile chinois installera une usine de montage de véhicules en Tunisie, lit-on dans un communiqué du ministère de l’Industrie et des PME.

L’accord a été signé par le PDG de la société Comet (société industrielle spécialisée dans la conception et la construction métallique des semi-remorques basée à Ben Arous), Sami Idriss, et le représentant du groupe China Dongfeng Motor, Wulin Chen, en présence du ministre de l’Industrie et des PME, Selim Feriani, et l’ambassadeur de la Chine en Tunisie, Yanhua Bian.

Au cours de la cérémonie de signature, Feriani a mis l’accent sur l’importance du secteur des industries de composants automobiles qui constitue l’un des secteurs prometteurs en Tunisie. Il a en outre appelé à consolider la coopération tuniso-chinoise notamment dans ce secteur.

La diplomate chinoise a, pour sa part, exprimé la volonté de son gouvernement de booster la coopération bilatérale et d’élargir les domaines de coopération économique et d’investissement.