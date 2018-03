Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, sera en visite au Nigeria de travail de quatre jours (du 11 au 14 mars), à l’invitation de son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama.

Selon un communiqué rendu public, vendredi, par le département des Affaires étrangères, cette visite, la première d’un ministre tunisien des Affaires étrangères depuis plus de deux décennies, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération avec les pays africains ainsi que dans le cadre de la concrétisation, du choix de la Tunisie de s’orienter vers les marchés de ce continent.

Accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires, le chef de la diplomatie tunisienne aura, au cours de cette visite, une série de rencontres avec de hauts responsables du Nigeria consacrées à l’examen de la coopération économique et de l’échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

A cette occasion Jhinaoui coprésidera avec son homologue du Nigeria, les travaux de la 5e session de la commission mixte tuniso-nigériane outre le Forum économique Tunisie-Nigeria.

Cette visite sera ponctuée par la signature de plusieurs mémorandums d’entente et d’accords de coopération notamment dans le domaine de la protection du consommateur, l’énergie, le commerce, et la promotion de la culture et de la jeunesse.