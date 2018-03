Une cinquantaine de projets d’investissements dans le sud tunisien seront présentés en France lors des “Journées de promotion et d’incitation à l’investissement dans les gouvernorats du sud” qui seront organisées dans plusieurs villes françaises, et ce du 13 au 16 mars.

Parmi les fiches de projets qui seront proposés par le gouvernorat de Gabès, la création d’une unité de cultures géothermiques, une unité de traitement des déchets des travaux publics, une unité de fabrication de jus de fruits du sud et une unité de valorisation de l’huile de cuisson usagée. Ces projets nécessitent des investissements de l’ordre de 37,5 millions de dinars et seront à même de fournir plus de 130 emplois.

L’objectif de cette campagne de promotion, qui se déroulera dans les villes de Lille, Dijon, Nancy, Montpellier et Paris, est de faire connaître les richesses, les ressources, l’infrastructure et les compétences que recèlent les gouvernorats du sud ainsi que les avantages fiscaux accordés dans le cadre de l’investissement dans ces régions, à travers notamment la programmation de rencontres B2B et de réunions avec les établissements français de soutien financier pour établir des partenariats gagnant-gagnant entre les hommes d’affaires tunisiens et français.

Placée sous le signe “investir ensemble pour bâtir la Tunisie du 21 siècle”, cette initiative est organisée par le consulat général de Tunisie à Paris en partenariat avec les technopôles et les sociétés de développement et d’investissement dans les gouvernorats du sud tunisien.