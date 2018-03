Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a souligné l’impératif d’accélérer la réalisation des projets de forage des puits relevant de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), afin de renforcer les systèmes hydrauliques qui souffrent d’un déséquilibre hydrique.

En effet, les stocks des eaux pluviales dans les barrages sont en régression. Jusqu’au samedi 3 mars 2018, le volume de stock en eau n’a pas dépassé 956 millions m3, soit un déficit de 495 millions m3.

“La commission chargée du suivi des équilibres hydrauliques est appelée à actualiser la stratégie nationale des eaux de manière périodique selon les apports enregistrés et à proposer les amendements en vue de son actualisation si nécessaire”, a relevé Taieb, lors de la clôture d’une séance de travail dédiée au suivi des stocks des barrages et à l’avancement de la stratégie d’approvisionnement en eau potable, en milieux urbain et rural au cours de la saison estivale 2018.

Taieb a souligné, à l’occasion de cette réunion reprise par le site web du ministère, l’importance de mettre en place les moyens matériels et humains nécessaires pour suivre la réalisation des projets programmés et de sensibiliser quant à l’importance de l’économie d’eau.

En moyenne, le volume de stock en eau a atteint, au cours des trois dernières années, 1306 millions m3, soit une baisse de 346 millions m3, à cause du déficit pluviométrique, selon les déclarations du secrétaire d’Etat, Abdallah Rabhi.