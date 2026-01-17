La conférence périodique des commissaires régionaux au développement agricole s’est tenue ce vendredi, dans le cadre du suivi de l’action de développement et de l’activité régionale dans les différentes régions. La rencontre a été consacrée à l’évaluation du niveau de préparation au démarrage des saisons agricoles 2025-2026 ainsi qu’à l’état d’avancement des projets publics programmés.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a appelé à renforcer la coordination entre les structures régionales afin d’accélérer le traitement des difficultés et d’assurer une circulation fluide de l’information. Il a également insisté sur l’importance de la fiabilité des données et des indicateurs présentés, considérés comme un levier essentiel pour une planification efficace, des interventions pertinentes et le renforcement des principes de transparence.

Le ministre a indiqué que les résultats des saisons agricoles en cours sont globalement satisfaisants, malgré les défis, soulignant une amélioration notable de la situation des ressources en eau par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui devrait soutenir la production agricole. Il a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de garantir un approvisionnement régulier des agriculteurs en ammonitrate, avec une répartition équitable des quantités disponibles selon les besoins réels des régions.

Concernant le secteur laitier, Ezzeddine Ben Cheikh a estimé qu’il traverse une phase délicate nécessitant la mobilisation de tous les acteurs, réaffirmant l’engagement de l’État à soutenir la filière, à améliorer les conditions des éleveurs et à préserver l’équilibre du secteur tout en protégeant le pouvoir d’achat des citoyens.

Abordant la question des autorisations de forages, le ministre a appelé au respect strict du cadre légal et à une gestion rationnelle des ressources hydrauliques, tout en plaidant pour un traitement accéléré des dossiers en suspens, dans une approche conciliant simplification des procédures et application de la loi. Il a également réitéré l’engagement du ministère à suivre le dossier social des ouvriers des chantiers, en coordination avec les structures concernées, afin de régulariser leur situation et lutter contre la précarité de l’emploi.

Sur le plan de la santé végétale, le ministre a souligné la priorité accordée à la lutte contre les ravageurs menaçant les systèmes de production, notamment le charançon rouge du palmier et la cochenille, appelant à renforcer la surveillance, l’intervention rapide et les actions de prévention. Il a aussi insisté sur l’intensification des efforts pour lutter contre la pêche anarchique, à travers le renforcement des mécanismes de contrôle et l’application rigoureuse de la législation en vigueur, tout en veillant à la sécurité et à la bonne fonctionnalité des ports de pêche.

Ezzeddine Ben Cheikh a, par ailleurs, attribué le retard de certains projets régionaux à la complexité des procédures administratives, appelant à leur simplification et à un suivi rigoureux des budgets afin d’accélérer la cadence de réalisation. Il a exhorté les responsables régionaux à accompagner les investisseurs et à assurer un suivi étroit des projets, dans le respect des délais et de la bonne utilisation des ressources.

Dans le cadre des préparatifs du recensement général de l’agriculture, le ministre a insisté sur la nécessité d’achever rapidement les phases préparatoires et de lancer la mise en œuvre sur le terrain, en mobilisant l’ensemble des intervenants et les moyens logistiques requis, afin de garantir la précision et l’exhaustivité des données.

La conférence s’est déroulée en présence du chef de cabinet, des commissaires régionaux au développement agricole, des responsables de programmes et des cadres du ministère.