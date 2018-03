La 39ème édition du festival international des Ksours sahariens de Tataouine se tiendra du 21 au 24 mars 2018, en collaboration avec les ministères des Affaires culturelles et du Tourisme, ainsi que des entreprises pétrolières de la région.

Outre les activités et les manifestations traditionnelles, le festival sera précédé par l’inauguration, le 19 mars, de la foire internationale de l’artisanat à la place des arts, et l’organisation d’une conférence autour de “l’image de la résistance dans la poésie arabe contemporaine”.

Le festival comporte aussi des soirées poétiques et littéraires ainsi que des démonstrations de sports individuels.

L’ouverture de la 39ème édition du festival sera marquée par un carnaval auquel participent plusieurs troupes de chant populaire, nationales et étrangères, et par une soirée artistique animée par le chanteur libyen Issam Tawil.

Au programme de la soirée de clôture le spectacle “Ziara” de Sami Lajmi, en plus d’une représentation de l’épopée “Nagaâ al Badiya” et des spectacles folkloriques spécifiques de la région.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi 3 courant, le directeur du festival international de Ksours, Abdessalem Khanjari, a fait savoir que le ministère des Affaires culturelles a alloué une enveloppe de 80 mille dinars en plus de la subvention de plusieurs spectacles à l’instar de “Ziara”, et que le département de tutelle s’est engagé aussi à rembourser les dettes de l’édition précédente du festival.

Khanjari a également indiqué que le festival a reçu le soutien matériel du ministère du Tourisme (50 mille dinars), du gouvernorat de Tataouine (20 mille dinars), de la municipalité locale (10 mille dinars), outre le soutien logistique proposé par les entreprises pétrolières de la région en assurant l’accueil et la prise en charge des invités.

Des animations de rue ont été organisées, à cette occasion, aux alentours du ministère du Tourisme et de l’Artisanat dans le but de promouvoir le festival des Ksours sahariens de Tataouine avec un spectacle folklorique et de la poésie évoquant le patrimoine et les traditions subsahariennes de la région.