Le projet de triplement du Canal de Sejnane, Joumine et Medjerda sur une période de 10 ans moyennant un financement de l’agence nippone de coopération technique (JICA) de 130 millions de dinars (MDT) a été inauguré, samedi 3 mars 2018, au siège de la Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD), à Béjawa (La Manouba).

Ce projet consiste à installer des canaux, de la station de pompage de Sidi Barrek au canal de Medjerda au Cap Bon au niveau de la station de Béjawa, à doter et raccorder les stations de pompage de Sidi Barrek et Joumine 2 des équipements hydromécaniques et électriques.

Pour le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, ce projet a permis, l’année dernière, de transférer 120 millions m3 d’eau vers les régions du Grand Tunis, du Cap Bon, du Sahel et de Sfax, et de contribuer à améliorer la qualité des eaux du canal de Medjerda/Cap Bon et la productivité des agrumes dans les périmètres irrigués situés dans cette région.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon à Tunis, Mikio Shiokawa, a fait savoir que ce projet a permis, au cours de la saison agricole actuelle, d’acheminer 85 millions mètres cubes d’eau de barrage Sidi Barrek, soulignant qu’il s’agit de l’un des principaux projets de la coopération tuniso-japonaise dans le secteur de l’eau, outre la station de dessalement des eaux de Sfax dont la capacité s’élève à 100 mille mètres cubes/jour et qui sera portée à 200 mille mètres cubes/jour.