Cérémonie de clôture de la troisième et dernière session de la formation des formateurs sur “les techniques avancées de maintenance et de contrôle qualité du matériel de laboratoire d’analyses médicales”, qui se tiendra le 11 novembre 2025 à partir de 10h à la Cité des Sciences de Tunis . Il s’agit d’un programme triennal de coopération triangulaire entre le Japon, la Tunisie et les Pays Africains, lancé par la JICA à la suite de la TICAD8.

La formation est assurée du 21 octobre 2025 au 11 novembre 2025 par des formateurs tunisiens de l’Institut Supérieur des Technologies Médicales (ISTMT) – Université Tunis-El Manar, au profit de 18 participants de 9 pays africains francophones.