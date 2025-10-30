La Tunisie a été désignée comme «Centre d’Excellence Kaizen», à l’échelle africaine par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Agence de développement de l’Union africaine (l’AUDA-NEPAD).

Elle rejoint, ainsi, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et l’île Maurice parmi les 28 pays participant à cette initiative.

Cette distinction a été attribuée à la Tunisie lors de la conférence annuelle africaine sur l’amélioration continue “Africa Kaizen 2025”, organisée les 27 et 28 octobre à Johannesburg, dans le cadre de l’Africa Kaizen Initiative (AKI), indique le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie dans un communiqué publié mercredi.

La délégation tunisienne était conduite par Slim Ferchichi, chargé de la Direction générale de l’innovation et du développement technologique, structure qui supervise le Programme national d’amélioration de la qualité et de la productivité. Il était accompagné de Nourredine Guizani, directeur général du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), ainsi que d’un groupe d’experts en Kaizen.

Cette reconnaissance est le fruit d’une collaboration entre les services du ministère et les huit centres techniques industriels qui lui sont rattachés. Le Centre d’Excellence tunisien jouera un rôle clé dans la diffusion de la culture Kaizen et le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles, tant au niveau national qu’africain, souligne le ministère.

Des entreprises tunisiennes récompensées par des prix africains

Lors de cette conférence, les entreprises tunisiennes suivantes ont été récompensées pour leurs performances en matière d’amélioration continue:

-LEONI Wiring Systems, spécialisée dans les composants automobiles, a remporté le premier prix « Africa Kaizen Outstanding ».

-SOPAL, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements sanitaires et de robinetterie, a obtenu, quant à elle, le « deuxième prix Excellent ».

Les distinctions ont été remises par la ministre sud-africaine du Travail et de l’Emploi lors de la cérémonie de clôture, consacrant, ainsi, la reconnaissance internationale de l’excellence du modèle industriel tunisien en matière d’amélioration continue.

Kaizen” est un mot japonais qui signifie à l’origine “amélioration”. Il s’agit d’une philosophie de gestion et d’un savoir-faire visant à améliorer la qualité et la productivité par le biais d’actions d’amélioration continue, principalement développées et mises en œuvre dans les entreprises manufacturières japonaises.

la JICA a appuyé la Tunisie pour l’introduction de Kaizen depuis 2006 avec le lancement d’une étude pour définir le plan d’action pour l’amélioration de la qualité et de la productivité en Tunisie.

Se basant sur les résultats de l’étude, la première phase du projet de coopération technique Kaizen a été mise en oeuvre de 2009 à 2013. L’objectif était de développer les capacités des institutions tunisiennes pour améliorer la qualité et la productivité au sein des entreprises des industries mécaniques et électriques.

La deuxième phase de ce projet a été mise en œuvre de 2016 à 2021. Cette deuxième phase du projet a permis de former 86 formateurs tunisiens, dont 23 maîtres formateurs, d’assister 99 entreprises industrielles et de former 20 professeurs universitaires