La première réunion de la Commission du suivi et d’évaluation de la gestion budgétaire par objectifs du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a été tenue vendredi matin en présence de Salma Elloumi-Rekik, des responsables des entreprises sous la tutelle du Ministère et des représentants des autres départements et de la directrice générale de l’unité centrale de gestion par objectifs au Ministère des finances, Amel Fkih.

Salma Elloumi a indiqué, à cette occasion, que le département s’est engagé dans cette approche depuis 2014 et a déjà mis en place un dispositif qui favorise une gouvernance efficace du budget en fonction des objectifs à même de garantir la pérennité des secteurs du tourisme et de l’artisanat avec un intérêt particulier accordé à la formation et à l’amélioration du niveau de compétences des ressources humaines opérant dans le secteur.

Cette rencontre a été couronnée par la signature, dans une première étape de trois conventions de gestion par objectifs, celles de l’office national du tourisme tunisien ONTT, l’Office national de l’artisanat ONA et le centre technique du tapis et des tissages.

Les objectifs retenus portent essentiellement sur le développement de la compétitivité du tourisme, la consolidation de l’image de la destination notamment à l’étranger, la promotion de la qualité des services et la diversification de l’offre.

Pour l’artisanat, il s’agit surtout de promouvoir l’investissement, et la commercialisation et la promotion du tapis tunisien ainsi que la formation professionnelle.

Plus de 14 indicateurs de performance et de rendement ont été fixés pour accompagner cette démarche.