Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi a affirmé, mardi, que les autorités tunisiennes œuvrent assidûment à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le Groupe d’action financière (GAFI) ou FATF (Financial Action Task Force).

Abassi qui préside Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a rappelé, lors d’une conférence internationale sur ” la poursuite des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme “, que la Tunisie est inscrite sur la liste des Etats coopératifs sous contrôle et non pas sur la liste noire du GAFI.

La conférence qui se tient, les 27 et 28 février 2018 à Tunis, est organisée à l’initiative du GAFI en coopération avec les groupes régionaux de type GAFI (Europe, Asie, Amérique, Moyen-Orient e et Afrique.

Le gouverneur de la BCT a rappelé que le groupe d’examen de la coopération internationale relevant du GAFI, a loué, au cours de sa réunion tenue la semaine dernière à Paris, les réalisations de la Tunisie dans ce domaine.

Abassi a mis l’accent sur l’importance des défis auxquels font face les banques tunisiennes et les unités de renseignements financiers concernant les dossiers de l’économie numérique, les TIC et les espaces financiers outre les crimes cybernétiques et l’échange de monnaies virtuelles.

La Tunisie, précise encore Abassi, est consciente de ces dangers et œuvre à adhérer à l’effort international visant à éviter leurs impacts.

La décision du parlement européen d’inclure la Tunisie sur la liste noire des pays les plus exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, explique en partie la démission du président du CTAF et ancien gouverneur de la BCT Chedly Ayari.