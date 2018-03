Cinq entreprises opérant dans le secteur pharmaceutique et science de la vie bénéficieront d’une formation d’une semaine (22 au 28 avril 2018) dédiée au partenariat interentreprises pour l’exportation, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord Wallonie-CEPEX pour la période 2018, a fait savoir le CEPEX (Centre de promotion des exportations) dans un communiqué, publié mercredi.

Cette décision a été prise à l’occasion d’une réunion de coordination tenue, mardi, à Tunis au siège du CEPEX entre Samir Azzi Président directeur général (PDG)du Cepex par intérim et deux experts belges, à savoir Pierre Francotte et Philippe Baise qui sont actuellement à Tunis du 27 février au 02 mars 2018 lors de laquelle il a été question de continuer les efforts déployés en 2017 .

Lors de cette réunion, un feedback positif a été dressé de ce programme de formation de la part des entreprises belges qui ont apprécié le professionnalisme et la qualité de la délégation tunisienne. En outre, et en tenant compte du cadre de l’accord Wallonie-CEPEX, des propositions et des actions concrètes ont été formulées par les deux parties afin de renforcer la coopération technique et économique, lit-on dans le communiqué.

Il a été également question d’impulser davantage la coopération tuniso-belge par le biais de la renégociation de l’accord Wallonie-CEPEX pour mieux y intégrer le volet de la coopération économique et élargir les secteurs ciblés, tels que les TICS, l’environnement, l’aérospatial et opter pour une approche de partenariat axée sur la triangulation pour accéder à d’autres marchés d’exportation à l’instar des pays africains.

Pour rappel, le projet de coopération Tunisie-Wallonie a pour objectif de créer des opportunités de partenariats avec des entreprises wallonnes afin de créer des investissements en Tunisie pour les marchés d’exportation.