Cinq entreprises tunisiennes en plus de la Chambre syndicale des fabricants de plastique prendront part aux Salons du Plastique, de l’Impression et de l’Emballage (Salons Plast Alger et Printpack Alger), qui se tiendront du 11 au 13 mars 2018, à Alger.

En prévision de ces événements, les responsables de la société Fairtrade, organisatrice de ces salons, a tenu, mardi, à Tunis, une journée d’information, en collaboration avec la Chambre tuniso-allemande (AHK).

Le nombre des exposants attenus à ces deux salons, est estimé à 240 exposants de plusieurs pays (Chine, Italie, France, Qatar, Inde, Autriche, Espagne, Taïwan et Tunisie), opérant dans des secteurs relatifs à la production et la transformation de plastiques ainsi qu’aux machines et équipements pour les industries plastiques, emballage et impression, contre 166 en 2016, a indiqué, à cette occasion, le PDG de Fairtrade, Martin Marz.

Des conférences et des ateliers sont prévus en marge des deux foires, les 12 et 13 mars, sur les thèmes “dernières technologies concernant la plasturgie et l’économie circulaire” et “la plasturgie: créateur d’emploi et générateur d’opportunités entrepreneuriales”.

L’objectif de la participation tunisienne dans ces salons est de conquérir de nouveaux marchés, d’autant plus que le secteur de la plasturgie en Tunisie représente 3% du PIB et occupe la 3ème place en termes d’exportation, après le secteur des industries mécaniques et électrique. Il enregistre une croissance annuelle de 9%, avec 500 entreprises opérant dans le secteur, a indiqué le président de la Chambre Syndicale des Fabricants de plastique (CSFP), Faiçal Bradai, qui intervenait, à cette journée d’information.

L‘Algérie est le deuxième importateur de technologie de la plasturgie sur le continent africain, juste après l‘Afrique du Sud. Les importations algériennes ont augmenté de 75% sur la période 2012-2016, venant principalement de la Chine, Italie, Allemagne, France, Canada, Suisse, Luxembourg, Autriche, Espagne et de la Turquie.

De même, l‘Algérie est le plus grand importateur de technologies d‘emballage sur le continent africain, soit une hausse de 53% sur période 2012-2016. Le pays importe principalement de l‘Italie, l‘Allemagne, la France, l‘Espagne, la Chine et la Turquie.