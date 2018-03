Youssef Chahed, chef du gouvernement, a reçu, au palais du gouvernement à La Kasbah, le président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Shinichi Kitaoka, lundi 19 février.

A l’issue de l’entretien, Kitaoka a souligné avoir discuté avec le chef du gouvernement tunisien des relations de coopération dans les domaines du développement et de l’investissement, entre la Tunisie et la JICA, et que “ces relations aux aspects multiples vont se renforcer dans le futur, à travers le financement, par l’agence, de nouveaux projets en Tunisie”.

Kitaoka a aussi fait état de “l’importance du climat tunisien d’investissement et du positionnement géographique du pays dans le développement de ses investissements étrangers”. Dans cet ordre d’idées, il y a une volonté d’hommes d’affaires, décideurs économiques et d’entreprises japonais qui comptent orienter leurs investissements vers la Tunisie, outre l’intérêt porté par son pays à la Tunisie en tant que destination touristique”.

Le président de la JICA a, en outre, évoqué la coopération entre la Tunisie et son agence dans le domaine de développement des PME, faisant remarquer que l’expérience de son pays dans ce domaine a fait ses preuves dans plusieurs pays.

Il a également indiqué que son pays doublera, durant la prochaine période, le nombre d’étudiants tunisiens qui poursuivent leurs études au Japon, exprimant la volonté de son pays de leur offrir toutes les conditions de réussite scientifique et technologique.