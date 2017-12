Bourse de Tunis : Le Tunindex a clôturé jeudi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur une hausse de 0,53% réalisé par le Tunindex à 6 262,43 points soit un volume d’échanges de 10,508 MDT.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1,53 D, soit une une progression de 5,51%; idem pour SOTIPAPIER qui a réalisé une hausse de 5,35% à 3,54 D et AETECH qui s’est monnayé à 0,47 D, soit une hausse de 4,44%.

Dans le vert, OFFICE PLAST a animé le marché par un volume transactionnel de 2,209 MDT, soit une hausse de 2,90% à 3,19 D, suivi par le titre société CIMENT DE BIZERTE qui a réalisé une hausse de 2,89% à 2,49 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a baissé de 5,40% à 0,35 D; MODERN LEASING chute de 2,84% à 3,75 D; GIF-FILTER a baissé de 2,66% à 1,46 D.

Dans le rouge, les titres SOMOCER et SPDIT ont réalisé une chute respectivement de 2,56% et 2,38% à 1,14 D et 8,20 D.