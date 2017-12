La Bourse de Tunis clôture la séance du jeudi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur une hausse de 0,21% réalisé par le Tunindex à 6 134,32 points soit un volume d’échanges de 3,428 MD.

A la hausse, le titre OFFICE PLAST s’est monnayé à 2,66 D soit une élévation de 5,97%, suivi par SOTEMAIL qui a réalisé une hausse de 5,76% à 2,20 D. Le titre TPR a, quant à lui, réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,536 MD à 3,33 D soit une hausse de 5,04%.

Dans le vert, SOTUVER et SIMPAR ont réalisé une hausse respective de 4,38% et 4,26% à 5,24 D et 42,49 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a baissé de 5,83% à 2,58 D suivi par ELECTROSTAR qui s’est monnayé à 2,62 D soit un déclin de 5,75%. Le titre HANNIBAL LEASE a réalisé une chute de 2,75% à 7,78 D.

Dans le rouge, les titres SOTETEL et MPBS ont réalisé une chute respectivement de 2,54% et 2,51% à 2,68 D et 3,10 D.