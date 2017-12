Le ministère de l’agriculture appelle les marins-pêcheurs à ne pas sortir des ports en raison des conditions climatiques

Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a appelé mercredi, dans un communiqué, tous les marins-pêcheurs à ne pas s’aventurer en dehors des ports, jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques et ce pour se protéger des vents forts dont la vitesse dépassera 100 km dans le golfe de Gabès surtout que la mer sera forte et que la hauteur des vagues dépassera 6 mètres, à partir de mercredi.

L’Institut national de la météorologie annonce une dépression atmosphérique sur les côtes tuniso-libyennes provoquant des vents forts de secteur nord d’une vitesse de 28 à 40 nœuds sur le golfe de Gabès, l’Est de la Tunisie et englobant le nord du pays, à la fin de cette nuit.

Ces conditions climatiques se poursuivront jusqu’à jeudi 21 décembre et seront particulièrement accentuées dans le golfe de Gabès avec des vents d’une force de 41 à 55 noeuds .