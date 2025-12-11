Une expérience pilote de mise en place d’une Plateforme technologique Blockchain, pour assurer la traçabilité des produits de la pêche, est, actuellement, en phase de test auprès de pêcheurs de Bizerte et sera bientôt validée par toutes les parties prenantes, a fait savoir, jeudi, Habib Mathlouthi, responsable du Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (GIPP).

Ce projet développé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne et piloté par le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche, a pour objectif d’accroître la traçabilité de la supply chain dans une démarche de soutien à la pêche durable, a-t-il indiqué lors d’un atelier de formation sur la protection de la méditerranée et la gestion raisonnée des ressources marines organisé du 10 au 12 décembre 2025 à Tunis par l’association Africa 21 au profit de journalistes maghrébins.

Il s’agit concrètement d’une plateforme technologique qui permettra de documenter chaque étape de l’opération de pêche, de la capture à la vente, en passant par la transformation, avec des données clés comme la zone de capture, le mode de pêche, la date, le navire/producteur…, a-t-il précisé.

Des comptes-pêcheurs y seront créés et permettront de vérifier la traçabilité des produits de la pêche, leur conformité aux normes et ensuite, d’accorder ou pas un visa de commercialisation.

Toujours selon lui, cette expérience qui est toujours au stade embryonnaire devrait être validée, en janvier 2026, par toutes les parties prenantes ( municipalité, Agence des Ports et des Installations de Pêche, Direction Générale de la Pêche, services vétérinaires…).

Ce processus devrait, également, être certifié avant sa mise en œuvre effective et sa généralisation, dans une étape ultérieure.

Une fois généralisée, cette plateforme permettra de rassurer les consommateurs quant aux respect des normes par les pêcheurs , de faire respecter les lois en vigueur dans le domaine de la pêche et les délais de repos biologiques et partant de préserver les ressources.

Elle permettra, aussi, d’accroitre la transparence du secteur de la pêche, en réduisant le nombre d’intermédiaires, ce qui impactera positivement les revenus des pêcheurs.

Ultérieurement, une Place de marché -MarketPlace (Web, Mobile) sera associée à cette plateforme. Cette place de marché d’e-commerce va permettre aux pêcheurs de commercialiser leurs produits, sans devoir passer par une multitude d’intermédiaires, a encore souligné Mathlouthi.