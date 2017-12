Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture mercredi dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture en ce Mercredi 20 décembre 2017 sur une baisse de 0,28% réalisé par le Tunindex à 6 121,36 points soit un volume d’échanges de 8,961 MTND.

Le titre SANIMED a animé le marché par un volume transactionnel de 4,467 MTND à 4,50 TND tout en faisant du surplace.

A la hausse, le titre SOMOCER s’est monnayé à 1,22 TND soit une élévation de 6,08%, suivi par SOTEMAIL qui a réalisé une hausse de 5,58% à 2,08 TND. Le titre SOTUMAG quant à lui s’est monnayé à 1,97 TND soit une hausse de 3,68%.

Dans le vert, MPBS et OFFICE PLAST ont réalisé une hausse respective de 2,91% et 2,88% à 3,18 TND et 2,50 TND.

A la baisse, le titre UADH a baissé de 5,67% à 2,66 TND suivi par ELECTROSTAR qui s’est monnayé à 2,78 TND soit un déclin de 4,46%. Le titre HANNIBAL LEASE quant à lui a réalisé une chute de 3,96% à 8 TND.

Dans le rouge, les titres ASSURANCE STAR et TUNNINVEST ont réalisé une chute respectivement de 3,46% et 2,97% à 105,01 TND et 6,53 TND.