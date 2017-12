Quelque 5.272 familles ont été sensibilisées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance à l’importance de la participation à la vie publique et à la gouvernance locale, dans le cadre du programme “Développement des compétences des familles tunisiennes pour la participation à la vie publique et aux affaires locales” mis en place par le ministère depuis 2015 en partenariat avec la fondation allemande Hanns seidel.

L’objectif de ce programme national est de préparer les différents membres de la famille (parents, enfants, personnes âgées) aux prochaines élections municipales et de développer leurs compétences en la matière, a affirmé, mardi 19 décembre, Malika Ouergui, directrice des affaires de la famille lors d’un colloque tenu à Tunis à l’initiative du ministère pour présenter les résultats de ce programme.

Le ministère a pu couvrir 350 circonscriptions municipales, grâce à l’engagement de 116 formatrices réparties sur les 24 gouvernorats, a-t-elle ajouté, faisant savoir que les familles ciblées ont été incitées à prendre part au développement local en proposant les programmes de développement relevant de leur circonscription territoriale et en devenant les superviseurs de ces municipalités.

Ouergui a rappelé l’élaboration d’un plan d’action favorisant la mise en œuvre de ce programme à travers les régions et la détermination des objectifs, des actions, des délais de réalisation et des indicateurs d’évaluation des résultats concrétisés.

Une caravane baptisée “caravane de la citoyenneté” sera organisée afin d’élargir l’action de sensibilisation au reste des municipalités, a-t-elle ajouté, évoquant l’élaboration du rapport annuel pour l’année 2017 et les indicateurs communs à toutes les municipalités.

A noter que ce programme a été réalisé sur trois étapes. La première étape concerne la formation théorique pour le perfectionnement des compétences des formatrices en matière d’action municipale, de gestion administrative et financière des collectivités locales, d’aménagement territorial, d’urbanisation, d’élections et de planification stratégique.

La deuxième étape du programme est celle de la formation appliquée à la communication et l’information politique au profit des bénéficiaires de la formation théorique (présentée au cours de la première étape).

La troisième et dernière étape porte sur le travail sur terrain consacré à l’organisation de campagnes de sensibilisation au profit de 3500 familles tunisiennes afin de les préparer à la vie publique et à la gestion des affaires locales.

A rappeler que le ministère de la Femme a débuté, en 2015, la réalisation de ce programme en collaboration avec la fondation allemande dans le cadre d’un protocole de partenariat entre les deux parties.

Mené en collaboration avec les délégations régionales des affaires de la femme et de la famille, ce programme vise à renforcer les compétences de 3.500 familles dans 350 circonscriptions municipales réparties sur les différentes régions en les associant à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de développement et d’aménagement territorial.