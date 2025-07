Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a rencontré mardi le ministre du Développement social du Royaume de Bahreïn, président de la 44e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, Oussama Ben Saleh Al Alaoui, ainsi que la ministre du Développement social palestinienne, Samah Hammad.

Ces rencontres ont eu lieu en marge de leur participation aux travaux de la réunion préparatoire régionale au deuxième sommet mondial sur le développement social.

La première rencontre a porté sur la solidité des relations entre la Tunisie et le Royaume de Bahreïn, ainsi que sur les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine social.

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a indiqué que la réunion arabe accueillie par la Tunisie a constitué une occasion pour identifier les défis communs aux pays arabes en matière d’éradication de la pauvreté, de promotion de l’emploi et du travail décent pour tous et de l’inclusion sociale.

Pour sa part, le ministre du Développement social du Royaume de Bahreïn a considéré cette réunion comme une occasion de renforcer l’harmonie et la convergence des visions arabes autour des questions sociales communes. Il a également réitéré sa volonté de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec sa collègue palestinienne, le ministre des Affaires sociales a réaffirmé le soutien constant de la Tunisie à la juste cause palestinienne et son appui permanent au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour ses droits et l’établissement de son État indépendant.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération bilatérale entre la Tunisie et la Palestine, d’examiner les moyens de les renforcer dans le domaine social, et de discuter des mécanismes permettant de renforcer davantage la mise en œuvre de l’accord de développement social signé entre les deux pays.

De son côté, la ministre palestinienne du Développement social a exprimé sa fierté quant au soutien tunisien constant au peuple palestinien.