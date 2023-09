Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi a souligné, lors d’une visite qu’il a effectuée aujourd’hui vendredi à Kasserine, la détermination de l’Etat à venir en aide aux catégories vulnérables et démunies sur l’ensemble du territoire de la République, notamment les délégations les plus pauvres du pays, en particulier, la délégation de Hassi El-Ferid, qui se trouve en bas de l’échelle en termes de développement.

Ezzahi a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge d’une visite à l’école primaire “Ain Sidi Mahmoud” située dans la délégation de Hassi El-Ferid, que le ministère des affaires sociales a pris plusieurs mesures pour rétablir le rôle social de l’Etat. Il a, à cet égard, annoncé l’octroi de fournitures scolaires et de vêtements à tous les élèves de cette école dont le nombre s’élève à 140.

Il a été, également, décidé, a-t-il dit, de mettre à la disposition des écoliers de cet établissement un autobus scolaire pour leur épargner la peine d’un déplacement de 5 à 6 kilomètres pour arriver à l’école. De même, des aides ont été accordées à cinq familles de la région pour leur permettre de lancer de petits projets (cinq mille dinars pour chaque famille).

Le ministre a rappelé que les recettes du projet de réconciliation fiscale serviront à financer des projets dans les délégations les plus pauvres aux moins pauvres, en plus de nombreux autres projets capables de créer de la richesse, à l’instar du programme d’autonomisation économique des groupes démunis et à revenu limité bénéficiant du programme Amen social et des sociétés communautaires dans lesquelles les jeunes ont été invités à s’organiser en raison de leur importance dans la réalisation de bénéfices.

Par ailleurs, le ministre a pris connaissance au cours de cette visite des préoccupations d’un certain nombre d’habitants de la région et de leurs revendications portant notamment sur l’approvisionnement en eau potable, le revêtement des routes, l’aménagement et la maintenance de l’école “Ain Sidi Mahmoud” et l’ouverture de la cantine scolaire fermée depuis des années.