Le ministre du Tourisme, Mohammed Moez Belhassine a annoncé, samedi, le lancement du projet du code de Tourisme, soulignant l’importance de revoir le cadre juridique réglementaire du secteur à la lumière des problèmes pratiques posés par les textes actuels.

A l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et du Tourisme tenue, samedi à Sousse, le ministre a déclaré que son département œuvre à mettre en place un cadre législatif approprié pour la réalisation des projets d’hébergements touristiques compatibles avec les piliers du tourisme durable. Pour Belhassine ce nouveau cadre contribuera au développement des investissements et des projets dans ce domaine en parallèle de la révision de la loi sur l’investissement et de son orientation vers le développement régional équitable et durable.

Selon le Ministre du Tourisme, le projet de révision du système de classification des unités hôtelières a atteint son dernier stade avant sa publication parallèlement à la formation d’un groupe de travail présidé par le Ministère des Finances, qui comprend des représentants des ministères du tourisme, de la justice, de l’économie et de la planification, ainsi que de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour examiner les dossiers de l’endettement des établissements hôteliers.

Il a également indiqué que son département œuvre à asseoir une vision stratégique future pour le secteur.

Il a souligné que cette stratégie a été développée dans le cadre d’une approche participative entre les différents intervenants dans les secteurs public et privé et la société civile afin de développer sur le long terme, un tourisme diversifié et durable et hisser le pays au rang de destination touristique compétitive