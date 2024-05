La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Chiboub, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthuom Ben Rajeb, et le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêem Belâati, ont souligné, lors d’une réunion de travail ministérielle conjointe, la nécessité de fournir les quantités nécessaires de divers types d’engrais selon, un calendrier prédéterminé qui tient compte de la spécificité de chaque saison.

Les ministres présents à cette réunion, tenue lundi au siège du ministère de l’Industrie, ont mis l’accent sur l’importance d’accélérer la mise en œuvre de l’application informatique intégrée pour numériser et contrôler les circuits de distribution de ces produits dans le but de suivre l’approvisionnement en cette matière et de lutter contre les phénomènes de monopole et de manipulation des prix.

L’objectif est de préserver les intérêts de l’agriculteur et de soutenir les systèmes de production, surtout à la lumière des défis imposés par les changements climatiques.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, les participants ont souligné la nécessité de surmonter toutes les difficultés, de parer aux lacunes qui paralysent la mise en œuvre de ces mesures et de renforcer la coordination et l’action commune pour faire de la campagne agricole un succès permettant de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire conformément aux politiques établies à cette fin.

Le ministère de l’Industrie a indiqué que le travail des équipes techniques a démarré aujourd’hui, mardi, avec la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion ministérielle conjointe et l’élaboration des procédures pratiques selon le calendrier afin d’assurer l’approvisionnement en engrais chimiques à usage agricole et l’organisation des circuits de leur distribution.

Le département ministériel de l’Industrie a expliqué que les travaux de cette réunion à laquelle a participé le directeur général du Groupe Chimique Tunisien (GCT), Hedi Youssef, ont été axés sur les derniers préparatifs et procédures ayant trait au bon déroulement de la campagne agricole 2024-2025 à travers la fourniture des engrais chimiques à usage agricole et l’organisation des circuits de leur distribution.