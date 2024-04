Le département ministériel du Tourisme a récemment donné le coup d’envoi à la préparation d’une étude stratégique pour réhabiliter les différentes stations touristiques, notamment, la station touristique intégrée à El Kantaoui Marina à Hammam Sousse, qui a besoin de réviser ses composantes et de développer ses activités.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge d’une séance de travail tenue samedi au siège du gouvernorat de Sousse consacrée à l’examen des mécanismes de promotion de la station touristique d’El Kantaoui Marina, le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine a souligné l’importance de la synergie des efforts consentis par les différents inetrvenants à l’effet de hisser la station au rang de destination touristique de prédilection.

Le ministre a indiqué qu’un conseil ministériel sera bientôt tenu pour examiner les moyens à meme de faire face à la situation difficile vécue par la société des études et du développement de Sousse Nord, qui supervise les différentes composantes de la station touristique de Kantaoui, sachant que l ’État contribue à hauteur de 33 % au capital de la société, à coté d’un nombre d’investisseurs privés.

Il a souligné que la société a besoin d’une bonne gouvernance et des mesures urgentes, en particulier pour remédier à ses déficits financiers et à la situation sociale de ses agents.

Il a appelé à accélérer la mise en place d’une structure de gestion pour cette destination, laquelle rassemble tous les acteurs et intervenants dans le secteur du tourisme dans la région afin d’améliorer la promotion de la station touristique de Kantaoui Marina à l’intérieur et à l’extérieur, de la revitaliser toute l’année et de valoriser ses richesses.

Le ministre a appelé tous les intervenants dans le secteur du tourisme à s’engager dans le système de qualité global dans le secteur du tourisme que le ministère œuvre à mettre en place.

La propreté, la protection de l’environnement et l’auto-assurance des établissements touristiques demeurent les piliers les plus importants de ce système, a-t-il fait savoir.