Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Péter Szijjártó, qui effectue une visite de travail en Tunisie.

Le président de la République a, à cette occasion, rappelé des étapes clés des liens d’amitié solide unissant la Tunisie et la Hongrie depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1956.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a mis en avant les valeurs communes que partagent les deux pays, telles que la liberté et l’indépendance de la décision nationale.

Kais Saied a, par ailleurs, souligné la détermination de la Tunisie à développer davantage ses relations fructueuses avec la Hongrie au niveau bilatéral et dans le cadre de l’Union européenne au vu des opportunités prometteuses de coopération et de partenariat dont disposent les deux pays notamment dans les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, l’enseignement supérieur, l’échange commercial et le transport.

Le Président de la République a également réaffirmé, lors de cette rencontre, la ferme condamnation de la Tunisie à l’égard des violations criantes quotidiennes, des crimes de guerre et du génocide perpétués contre le peuple palestinien, rappelant la position inébranlable de la Tunisie qui soutient la résistance de ce peuple pour établir un Etat indépendant ayant Al Qods pour capitale.

Il a aussi rappelé le soutien total de la Tunisie au droit de l’Etat palestinien à obtenir une entière adhésion à l’Organisation des Nations Unies.

Le chef de l’Etat a, également, évoqué le dossier de la migration irrégulière, rappelant que la Tunisie est un Etat de droit qui n’abritera jamais des hors la loi.

Il a, dans ce contexte, appelé à traiter ce dossier de manière collective, notamment en s’attaquant aux raisons profondes de son émergence et de sa propagation.