L’année 2023, une année plutôt difficile pour les banques de la place. Un exercice plutôt payant pour Amen Bank. La transformation, a été un booster de performance. Et pour couronner le tout, la banque a été primée pour le ‘’meilleur service client de l’année 2024’’.

Jeudi 25 avril Amen Bank tenait l’AGO relative à l’exercice 2023. La banque affiche une bonne santé et gratifie ses actionnaires.

Stratégie marketing

L’Assemblée Générale Ordinaire a été présidée par Rached Fourati, président du Conseil de Surveillance. Familier des joutes financières, il a modéré les travaux avec ce qu’il faut d’ouverture et de rigueur. Les actionnaires présents ont pu ainsi débattre de tous les thèmes développés par Neji Ghandri, président du Directoire de Amen Bank.

Ce dernier a exposé dans tous ses détails la stratégie marketing de la banque et tous ses points forts. Rappelons que Amen Bank a fait le choix d’opter pour une digitalisation graduelle de ses process ainsi que la reconfiguration de son système d’information.

Et cette option SMART a été du meilleur effet pour le développement de la banque et l’amélioration de son exploitation ainsi que la progression de ses résultats. Les actionnaires ont bien eu droit à un véritable audit de la reconversion de Amen Bank en banque des flux avec l’ambition de générer une Néo Bank.

Une banque qui avance

AMEN BANK est en dynamique permanente pour l’optimisation de son exploitation en vue d’affiner toujours mieux le rapport risque-rentabilité. Et le marché a suivi.

Les dépôts clientèle ont ainsi progressé de 9,1 % passant de 6.991 Millions de TND en 2022 à 7.626 MD en 2023. Les crédits pour leur part, sont passés de 6.890 millions de TND en 2022 à 7.167 MD en 2023. Ce qui représente une augmentation de 4 %, soit un taux supérieur à la moyenne du secteur se plait à souligner Neji Ghandri.

Respectueuse de la discipline financière Amen Bank satisfait à tous les ratios macro prudentiels, ainsi que ceux se rapportant à la liquidité, à la solvabilité et enfin Tier 1. Cette attitude de conformité réglementaire est rassurante pour les actionnaires. Une banque qui maîtrise sa situation financière renforçant les fondamentaux est une valeur sûre et un titre liquide. Et du reste comme le rappelait l’un des actionnaires les plus assidus, le cours de l’action a sensiblement progressé de 22 à 39 TND. Ce qui revient à une validation des choix forts du management de la banque.

Un généreux pacte avec les actionnaires

En 2023 Amen Bank a réalisé un résultat net de 195 MD contre 155 MD en 2022. Soit une progression de 25,8 %.

Ayant soumis toutes les résolutions au vote, l’AGO a adopté à l’unanimité l’affectation du résultat. Ainsi donc, le dividende a été fixé à 3,220 dinars. Il sera mis en paiement à partir du 14 mai prochain. Rappelons que le cours veille de l’action était à 39 dinars sur le tableau ‘’Market Watch’’ du site de la BVMT.

Cette année le paiement des dividendes s’est fait intégralement. Lors des deux exercices passés, les banques de la place, sur instruction de la BCT n’avaient réglé que 35 % du montant. La BCT voulait prévenir de la sorte, une certaine pression sur la trésorerie des banques éprouvées par le ralentissement de l’économie des suites de la crise sanitaire et des retombées de la guerre en Ukraine. Cependant Amen Bank, n’a pas manqué d’affecter le reliquat de 65 % en provisions. Elle a affecté les ressources ainsi accumulées pour financer les actions gratuites distribuée lors de sa dernière augmentation de capital. Et cette largesse a été saluée par Khaled Ahres, président de l’Association des actionnaires minoritaires.

Aller vers la banque des flux

La concurrence fait que les choix de développement doivent être des choix forts, affirmait haut et fort Neji Ghandri. Le management de la banque se doit de propulser la montée en charge du plan de développement. La banque ayant choisi de faire le pari de la croissance il lui faut faire feu de tout bois.

Les Ressources Humaines suivent des formations dument élaborées par l’académie maison. La clientèle doit être mieux servie. Et pour ce faire un Centre de relations clients est à pied d’œuvre. Il faut comprendre qu’il faut en permanence, veiller à mieux packager les produits de la banque.

Telles sont les exigences du Business sur le marché de détail c’est-à-dire la banque des particuliers, Il faut également comprendre que sur le marché des entreprises, plus l’on diversifie les métiers et mieux on multiplie les commissions, intérêts et autres revenus.

Le financement des entreprises en croissance est à son top niveau de diversification. Et pour les entreprises en difficulté, un ‘’Work out Unit‘’ est sur pied. Il focalise sur un reprofilage des dettes mezzanine, pour les entreprises en mal de performance. Le Work Out Unit active un fonds dédié, soit un fonds de retournement dénommé ‘’Inkadh’’.

Dans l’ensemble des compartiments d’activité la numérisation va bon train. Il faut savoir que l’IA outre qu’elle met en service des applications avancées permet une meilleure gouvernance des données et une culture commerciale plus incisive. Les efforts engagés ont été payants.

La Banque est primée pour le meilleur service client pour 2024. Outre qu’elle a été désignée meilleure banque de la place en 2023 par Global Finance Magazine. Cette distinction s’applique aux activités classiques et digitales. De plus la Banque a reçu sa certification MSI 20.000, gage de la qualité de la gestion financière.

Ainsi Amen Bank persiste et signe !