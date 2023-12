Les travaux du séminaire et de la session de formation sur “l’exécution des systèmes de suivi et d’évaluation numérisés pour appuyer les efforts du développement social au niveau national dans les pays arabes”, ont pris fin mercredi.

Cette rencontre a été organisée, les 11, 12 et 13 décembre courant, par le ministère des affaires sociales, en collaboration avec le secrétariat technique du conseil des ministres arabes des affaires sociales et le fonds des nations unis pour la population.

A cette occasion, le directeur de cabinet du ministre des affaires sociales a souligné l’importance de ces sessions de formation qui sont organisées dans plusieurs domaines liés à la protection sociale, l’autonomisation économique des catégories vulnérables et la promotion des personnes handicapées en vue de renforcer les capacités des intervenants sociaux et d’améliorer les prestations fournies aux catégories démunies, outre l’évaluation des programmes et la numérisation des services fournis aux bénéficiaires.

De son côté, le responsable du secrétariat technique du conseil des ministres arabes des affaires sociales Tarak Naboulsi a exprimé la disposition de la ligue des états arabes à renforcer l’action commune avec la Tunisie dans le domaines social et dans les secteurs de la formation des cadres dans ce domaine.

Au cours de la séance de clôture, des certificats ont été remis aux participants parmi les représentants des ministères du développement et des affaires sociales arabes et à un nombre d’experts sociaux.