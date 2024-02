Le ministère du Transport œuvre à mettre en place une structure chargée de développement du réseau nationale de la logistique, a relevé le ministre du Transport Rabi Majidi, lors de son intervention, sur la zone logistique Medjez el-Bab et Goubellat, la station de transport ferroviaire et la ligne ferroviaire 2 raccordant Mateur et Tabarka.

Répondant à une question du député, Ridha Dalaii sur un nombre de projets de transport à Béja, adressée lors d’une plénière tenue mardi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Majidi a souligné que les travaux de la station de transport ferroviaire à Béja ont atteint 80%, estimant que son entrée en exploitation devra avoir lieu au mois de juin 2024.

Le ministre a évoqué plusieurs difficultés ayant entravé l’exécution du projet depuis son lancement en 2015, dont le retard de paiement des factures de certains fournisseurs, vu la longueur des procédures, faisant remarquer que ce projet va améliorer les services du transport ferroviaire au niveau du gouvernorat de Béja.

Répondant à la question de la zone logistique Medjez el-Bab –Guébolat, le ministre a fait savoir que son département œuvre, à travers la Direction générale de la logistique et du transport multimodal, à développer le rendement de la société nationale de transport et de la logistique (SNTL) et à élaborer un projet de loi sur la logistique qui sera transféré ultérieurement à l’Assemblée des représentants du peuple.

Il a également mis l’accent sur l’avancement à hauteur de 90% des travaux de la station du transport terrestre à Béja, en dépit des difficultés ayant entravé le projet, citant à cet égard, la suspension du marché public conclu avec la société de promotion immobilière.

Selon le ministre, un appel d’offre devra être lancé, au cours du mois de mai 2024, pour accomplir le reste des travaux du projet qui comporte un bâtiment administratif, des quais et un site pour les bus.

Il a souligné que la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a élaboré des études pour la réexploitation de la ligne ferroviaire reliant Mateur à Tabarka, bloquée depuis 1977 suite au lancement des travaux du barrage de Sidi El Barrak.

Ce projet qui s’étale sur 103 km, a été programmé dans le cadre du plan de développement 2016-2022 moyennant des financements de près de 600 millions de dinars (MD).