Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, participera aux travaux du deuxième Sommet mondial pour le développement social organisé par les Nations unies et accueilli par l’État du Qatar du 4 au 6 novembre 2025, selon un communiqué publié mardi par le ministère.

Ce deuxième sommet mondial, qui se tient environ 30 ans après la déclaration de Copenhague sur le développement social issue du premier sommet mondial sur le développement social en 1995, réunira un certain nombre de chefs d’États et de gouvernements, de ministres des affaires sociales et du développement, de représentants d’organisations internationales et régionales, d’organisations de la société civile accréditées auprès des Nations unies, du secteur privé, d’experts et d’universitaires.

Le deuxième Sommet mondial sur le développement social constitue une plateforme centrale de dialogue, de coopération et de solutions communes visant à renforcer la coopération internationale en faveur d’un développement social inclusif, tout en donnant une impulsion forte à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Les travaux du sommet, qui se dérouleront sur trois jours, porteront sur trois thèmes principaux : « l’élimination de la pauvreté », « un travail décent pour tous » et « l’inclusion sociale ».

Aujourd’hui, selon le site web des Nations unies, la « Déclaration politique de Doha » convenue à New York en septembre dernier, à l’issue d’un processus de négociation intergouvernemental qui s’est déroulé à l’ONU à New York, sera adoptée.

Cette déclaration constitue, selon l’ONU un moment charnière dans l’effort mondial visant à accélérer le progrès social, à éliminer la pauvreté et à construire des sociétés plus inclusives, plus justes et plus durables.