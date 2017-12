La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, qui organise, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun (CCIMA), la première édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes «AFRIBAT Cameroun 2018», et ce du 17 au 22 avril 2018 au Parc des Expositions de Tsinga à Yaoundé, annonce que les préparatifs vont train.

La preuve en est qu’environ 50% des espaces de l’exposition ont déjà été réservés par des entreprises et des professionnels du BTP. C’est un bon indicateur qui traduit l’intérêt porté par les milieux professionnels à la nouvelle exposition du secteur du bâtiment, estime la CCIS.

Les autres aspects de l’organisation matérielle et logistique ainsi que de la promotion de la manifestation au niveau international sont sur la même cadence d’avancement et augurent, eux aussi, d’une première édition réussie du Salon, ajoute la Chambre.

Dans cette optique, la CCI de Sfax ajoute que plusieurs organismes nationaux et internationaux ont manifesté leur intérêt pour la manifestation. C’est le cas notamment de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) qui a accepté de la parrainer. Sans oublier les ministères tunisiens du Commerce et de l’Equipement et de l’Habitat ainsi le Centre de promotion des exportations (CEPEX) qui semblent disposés à soutenir les efforts du Comité d’organisation et lui apportant l’assistance logistique et financière nécessaire.

Et signe que les autorités camerounaises accordent une grande importance à cette manifestation économique tunisienne sur leur sol, ce Salon se tient sous le haut patronage du Premier ministre du pays.

La Chambre de commerce camerounaise (CCIMA) s’est engagée aussi à mettre à la disposition de la CCIS huit (8) bâtiments sur le site du Parc des Expositions de Tsinga (Yaoundé), dédiés à la participation des entreprises tunisiennes au Salon et à faciliter les opérations douanières (admission temporaire des marchandises en douane, bureau des douanes sur le site du Salon).

Les organisateurs de la première édition d’AFRIBAT s’attendent à ce que cette manifestation économique et professionnelle réalise un rayonnement des plus marquants aux niveaux professionnel, politique et médiatique : la chaîne de télévision panafricaine et internationale “AFRICA 24“ sera l’un des sponsors officiels du Salon.

«AFRIBAT Cameroun 2018» se veut, en effet, un espace de rencontres internationales entre les professionnels et experts de BTP venant de pays européens et de pays africains particulièrement ceux limitrophes du Cameroun comme le Gabon, le Tchad, la Guinée, le Nigeria, la RDC. Ça sera, également, une occasion pour la présentation de nombreuses opportunités de réalisation de Mégaprojets dans le secteur du bâtiment en Afrique.

Il est attendu, par ailleurs, que le Salon enregistre des résultats et des objectifs ambitieux. Au total, 400 exposants tunisiens, camerounais et étrangers, et 10.000 visiteurs professionnels sont attendus. 300 rendez-vous d’affaires B2B seront aussi organisés.

De même, un espace “Métiers et Innovations“ sera organisé et présentera les dernières technologies et les nouveautés dans les matériaux de construction.

On aura donc compris que les absents –surtout tunisiens- risquent de le regretter, tant cette manifestation ouvre de réelles opportunités pour les professionnels tunisiens du secteur du BTP…