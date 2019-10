La deuxième session du Salon africain du bâtiment «AFRIBAT Togo», organisée à Lomé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 22 au 27 octobre 2019 en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo est inaugurée ce matin par deux Ministres Togolais : M. Kodjo ADEDZE Ministre du Commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale et Mme Koko AYEVA, Ministre de la Ville, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Salubrité Publique.

Cette manifestation internationale spécialisée reflète l’orientation de la Chambre de Commerce de Sfax dans le futur pari sur le marché africain comme marché prometteur pour les hommes d’affaires tunisiens. A cet effet, la CCIS a décidé de réduire la périodicité de ce Salon en l’organisant une fois tous les six mois et non pas tous les ans. D’ailleurs, les deux sessions suivantes sont déjà réservées par le Cameroun et le Nigéria, ce qui démontre le succès et l’intérêt de cette manifestation.

Outre les professionnels, plusieurs délégations, dont des hauts responsables et des décideurs des pays voisins tels que le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin, assistent au salon, ainsi que des experts, des chercheurs et des architectes.

Le programme du Salon comprend, outre l’exposition, des rencontres de partenariat, un forum scientifique sur le thème «Construction locale et technologies spéciales», à l’initiative de plusieurs structures professionnelles et scientifiques tunisiennes et togolaises liées au secteur de la construction. Des documents scientifiques sur l’efficacité énergétique dans la construction, les politiques sectorielles dans le domaine du logement, les projets d’infrastructure, l’économie verte et l’urbanisation devraient être présentés, un forum économique sera également organisé qui traitera de plusieurs thèmes liés au partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de la construction et du financement du secteur de la construction et de logements.

Un certain nombre de projets d’infrastructures majeurs pour des pays et capitales africains tels que Lomé, Niamey, le Niger et d’autres seront présentés à ce forum.

Dans un atelier ouvert, un groupe de chefs d’entreprises tunisiennes partagera leurs expériences réussies dans diverses activités liées à la construction telles que l’électricité de construction, la céramique, l’assainissement et la fabrication de l’acier.