Après le Cameroun qui a accueilli la première édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes «AFRIBAT», c’est autour du Togo, précisément Lomé la capitale, d’en accueillir la 2ème.

En effet, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Togo, le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes «AFRIBAT Togo 2019» à Lomé, du 22 au 27 octobre 2019.

Après une première édition réussie à Yaoundé (Cameroun) au mois de mai 2018 avec la participation d’une centaine d’entreprises dont 45 entreprises tunisiennes, AFRIBAT ambitionne de réaliser des indicateurs encore plus prometteurs dans cette deuxième édition, particulièrement en termes de rayonnement international et d’organisation matérielle et logistique.

Depuis l’annonce officielle de la décision d’organisation de cette deuxième session lors de la “Journée du Togo” tenue à l’occasion du MEDIBAT 2019, les efforts de préparation et de promotion du salon ne se sont pas arrêtés du côté tunisien comme du côté togolais.

Lire aussi: MEDIBAT 2019 : Lomé accueillera la 2e Session d’AFRIBAT

L’on s’attend à ce qu’une cinquantaine d’entreprises tunisiennes de bâtiment et de services annexes prennent part au salon, en plus des exposants togolais. Un grand intérêt pour la participation à ce salon a été manifesté, aussi, par des professionnels du BTP d’autres pays.

En plus des exposants, plusieurs délégations constituées de hauts responsables, de donneurs d’ordres, d’experts, de chercheurs, d’urbanistes et d’architectes des pays voisins du Togo (Ghana, Burkina Faso, Bénin et Nigeria) participeront à AFRIBAT.

Le programme préliminaire du Salon comporte, outre l’exposition, des rencontres B2B et un forum scientifique dont le thème est «Bâtiment local et techniques spécifiques». Ce forum sera animé en collaboration avec l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT).

A relever, enfin, que depuis sa création, AFRIBAT continue à focaliser continue à focaliser l’attention des professionnels tout comme les officiels et les structures économiques de plusieurs pays africains.

En effet, la troisième session d’AFRIBAT a déjà son pays d’accueil à savoir le Cameroun alors que la préparation de cette deuxième session n’est pas encore achevée.

En plus du Cameroun et du TOGO, d’autres pays africains ont manifesté leur intérêt pour accueillir le salon dans les prochaines années.

Articles en relation:

MEDIBAT 2019 : Création de centrales d’achat de matériaux de construction au Cameroun

MEDIBAT 2019 : D’importants projets BTP en Afrique présentés au forum économique

MEDIBAT 2019 : Ils sont venus, ils ont vu, ils ont entendu et ils ont dit !

MEDIBAT 2019 : La CPCCAF annonce la création de foires multisectorielles maghrébines

MEDIBAT 2019 : Sfax exporte son salon au Togo (AfriBat)