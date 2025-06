Le 21 juin 2025, l’UNESCO a publié une première cartographie de l’industrie du livre en Afrique, révélant un potentiel économique largement inexploité. Intitulée « L’industrie du livre en Afrique : tendances, défis et opportunités de croissance », cette étude propose une feuille de route pour structurer un secteur stratégique capable de générer jusqu’à 18,5 milliards de dollars de revenus si des réformes clés sont mises en œuvre.

Un aperçu détaillé du secteur en Tunisie

La Tunisie est l’un des pays étudiés dans ce rapport. Le secteur du livre y compte environ 356 maisons d’édition, 3 000 titres publiés en 2023 (dont 75 % en arabe), et quelque 15 000 emplois directs. Le réseau de bibliothèques publiques est vaste – 487 établissements –, mais inégalement réparti, avec une moyenne d’une bibliothèque pour 25 000 habitants. Malgré un tissu éditorial ancien, initié dès la fin du XIXe siècle, le secteur reste peu structuré.

L’État tunisien soutient l’édition à travers plusieurs mécanismes : subventions, exonérations fiscales, prix littéraires et soutien à la lecture publique. Plusieurs ministères interviennent dans la chaîne du livre, notamment les Affaires culturelles, l’Éducation et l’Enseignement supérieur.

Cependant, la distribution reste un maillon faible, avec seulement cinq distributeurs actifs et une vingtaine de librairies physiques selon des sources indépendantes. L’édition numérique demeure marginale, à l’exception de quelques pionniers comme Kawater. En matière de publication, les tirages sont faibles : entre 500 et 3 000 exemplaires pour la littérature, 500 à 1 000 pour les essais et 5 000 pour les livres jeunesse.

Des chiffres contrastés sur les échanges et la lecture

En 2023, la Tunisie a importé pour plus de 10,8 millions USD de livres, contre seulement 1,3 million USD d’exportations, principalement vers l’Égypte, le Sénégal et le Maghreb. La France, l’Égypte et le Liban dominent les pays fournisseurs. Par ailleurs, les habitudes de lecture progressent : 25 % des Tunisiens interrogés déclarent avoir lu au moins un livre en 2023, contre 18 % en 2021.

L’Afrique face à ses défis et opportunités

Au niveau continental, l’Afrique ne pèse que 5,4 % des revenus mondiaux de l’édition. Elle souffre d’un déficit commercial important (597 millions USD d’importations contre 81 millions d’exportations en 2023) et de l’absence de législation spécifique dans 90 % des pays. Pourtant, le potentiel est immense, notamment dans l’édition scolaire, qui représente près de 70 % du marché local. Le rapport appelle à une stratégie concertée pour structurer la filière, favoriser l’accès aux livres et stimuler l’économie du savoir.

…

Indicateurs clés (x5)

📈 18,5 milliards USD : potentiel estimé de l’industrie africaine du livre.

📚 356 : nombre de maisons d’édition en Tunisie en 2023.

🏛 487 : bibliothèques publiques en Tunisie, soit 4 pour 100.000 habitants.

📉 10,8 millions USD : valeur des importations tunisiennes de livres en 2023.

🔄 1,3 million USD : valeur des exportations tunisiennes de livres la même année.