MEBA Essouhouna, président de la Chambre de commerce du Togo, participe pour la 3ème fois au Salon MEDIBAT, en tant que président de Chambre de commerce du Togo.

«Nous sommes heureux d’être ici pour partager la convivialité qui existe au sein de ce Salon. C’est vraiment une grande richesse de participer à cette édition. Nous avons vu que les opérateurs économiques à Sfax sont très dynamiques et très organisés, ce qui rend ce Salon très réussi ».

Et M. ESSOUHOUNA ajoutera qu’il est important d’avoir des échanges et de transfert de savoir-faire entre professionnels. «C’est pour cette raison d’ailleurs que nous avons convenu avec la Chambre de commerce de Sfax d’organiser la 2ème édition d’Afribat au Togo, et ce dès le mois de juin 2019 ». Selon lui, cela signifie que « la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a bien travaillé pour que le Salon soit une réussite totale. Maintenant nous cherchons à faire en sorte que les relations soient encore plus dynamiques entre la Tunisie et l’Afrique de l’Ouest».