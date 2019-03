En marge de la 15ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT 2019) organisée du 6 au 9 mars 2019, une réunion de la zone Afrique du Nord de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) s’est tenue mercredi 6 cours au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS).

Conduite par M. Ahmad Baba Ould Eleya, président la CCIA de Mauritanie et de la Zone Afrique du Nord de la CPCCAF, la réunion a été marquée par la présence de M. Mounir Mouakhar, le Président de la CCI de Tunis et Président actuel de la CPCCAF, et des Présidents des CCI de Rabat (Maroc), Sfax, Sousse et Gabès (Tunisie) et celle de la Mauritanie.

A l’issue de cette rencontre, il a été décidé de créer des foires multisectorielles maghrébines gérées par les CCI de ces pays et ce en vue de créer une synergie économique entre les entreprises de la région nord-africaine.

La réunion a également permis de discuter des modalités de mise en œuvre d’un programme de formation continue au profit de la Mauritanie qui sera réalisé par les compétences des Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes et marocaines et financé par ARCHIPELAGO -un fonds européen dédié à l’Afrique et axé sur le développement de formations professionnelle et entrepreneuriale correspondant aux besoins des PME.

Rappelons que la CPCCAF a été présente à MEDIBAT 2019 avec une imposante délégation composée de plusieurs membres, dont les présidents et représentants des Chambres de Paris, Mali, Rabat, Mauritanie et Centrafrique ainsi que le Secrétaire Général de la Conférence en France.