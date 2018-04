Il a été décidé de prolonger les délais de participation au Salon Africain du Bâtiment et des Métiers Connexes «AFRIBAT Cameroun 2018», organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax en coopération avec la Chambre de commerce, d’industrie et des mines du Cameroun à “Yaoundé” du 8 au 12 mai (initialement prévu du 17 au 22 avril), et ce dans un objectif d’offrir l’opportunité à un plus grand nombre d’exposants d’y participer.

De nombreux professionnels du secteur du bâtiment, de Tunisie et d’autres pays, avaient, en effet, exprimé leur désir de participer hors délais.

La décision de reporter le Salon de trois semaines a été également prise suite à une demande du partenaire camerounais, qui veut améliorer davantage la préparation de l’aire d’exposition.

La partie camerounaise est déterminée à fournir un niveau d’organisation qui se hisse à celui du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT“, organisé désormais par la CCIS en alternance avec AFRIBAT.

Les exposants tunisiens déjà inscrits sur la liste des participants ont, de leur côté, exprimé leur satisfaction à l’égard de la décision de report du Salon. Ils considèrent que ce report leur permettra de mieux se préparer à l’évènementet constituera une garantie supplémentaire d’une bonne organisation de cette manifestation d’envergure internationale.

Premier Salon du genre dans le continent africain, AFRIBAT sera organisé sous le haut patronage du chef du gouvernement camerounais et bénéficie de l’appui de plusieurs structures locales et internationales, telle que, la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), qui a accepté de parrainer le salon.

En Tunisie, les ministères du Commerce, de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et le Centre de promotion des exportations (CEPEX) ont exprimé leur entière disposition à soutenir la manifestation. Cet appui institutionnel ne peut que renforcer les chances de succès du Salon AFRIBAT qui se présente comme une opportunité inouïe pour promouvoir les exportations tunisiennes sur le marché africain.

Pour cette première édition, les organisateurs espèrent atteindre des chiffres importants et des indicateurs positifs : l’on s’attend à la participation d’une centaine d’exposants tunisiens, camerounais et étrangers et à l’afflux de 10.000 visiteurs professionnels. 300 contacts B2B entre exposants et membres des délégations officielles sont également attendus.

En outre, un espace «Métiers et Innovation» sera mis en place. Il présentera les derniers progrès technologiques dans le secteur du bâtiment, des matériaux de construction et des services connexes.

D’après communiqué