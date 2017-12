La BERD annonce lundi avoir accordé un second financement à la Banque de Tunisie qui comprend un prêt de 50 millions d’euros pour le financement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) et qui prévoit également, une ligne de financement des échanges internationaux d’un montant de 20 millions de dollars qui devrait être signée prochainement.

Le segment des TPME représente plus de 90% de toutes les entreprises du pays. C’est donc un moteur de l’économie tunisienne pour la création d’emplois, le développement d’une économie moderne et diversifiée et enfin pour la stimulation d’une croissance durable.

Ce financement permettra de faciliter l’accès au financement des TPME et de financer de nouvelles opportunités pour leur développement. La ligne de financement des échanges internationaux contribuera au développement du commerce international et régional avec les entreprises Tunisiennes.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’un programme d’inclusion financière dans la région méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED). Ce programme a bénéficié de subventions de la part de l’Union européenne à hauteur de 27,6 millions d’euros pour toute la région.

“Cette offre financière fournira aux entreprises tunisiennes un accès indispensable au financement, ce qui aura d’importantes répercussions sur la création de nouvelles opportunités d’emplois “, a déclaré Antoine Sallé de Chou, directeur de la BERD en Tunisie.

Et de préciser, “ce prêt bénéficiera non seulement aux entreprises tunisiennes, mais plus généralement à la population locale. Un des engagements de la BERD est de contribuer à des économies compétitives, inclusives et intégrées régionalement”.

Patrice Bergamini, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie a souligné : “nous sommes ravis que ces nouveaux fonds aident à débloquer des financements supplémentaires pour aider les PME à se développer. L’Union Européenne est satisfaite du partenariat avec la BERD qui contribue à la création de nouveaux emplois et d’un secteur des PME prospère et dynamique ainsi qu’à l’amélioration de la vie des Tunisiens dans l’ensemble du pays”.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en septembre 2012, la BERD a investi dans le pays 390 millions d’euros, répartis dans 27 projets. Le soutien au développement régional de la Tunisie au-delà de la ville de Tunis est une priorité de la Banque, qui a par conséquent ouvert un deuxième bureau à Sfax en octobre dernier.

L’initiative d’inclusion financière de l’UE est un programme complet destine à aider les micro, petites et moyennes entreprises du sud et de l’est de la région méditerranéenne à devenir plus compétitives et à croitre. Il fournit des financements et du savoir-faire pour renforcer le développement et créer des emplois.