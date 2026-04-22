Une centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts à El Khobna dans la délégation de Mezzouna au gouvernorat de Sidi Bouzid, a été inaugurée, mardi, par la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Cette centrale s’inscrit dans le cadre de la première série de projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire de 500 mégawatts (régime des concessions), a indiqué le Secrétaire d’État chargé de la Transition Énergétique Wael Chouchane.

Elle intervient en exécution de la Stratégie nationale énergétique à l’horizon 2035, qui vise à atteindre 35 % d’énergies renouvelables dans le réseau électrique d’ici 2030 et 50 % à l’horizon de 2035, tout en renforçant la sécurité énergétique du pays, a indiqué Chouchane.

Et d’ajouter que le projet permettra de réduire les coûts de production d’électricité de 30 millions de dinars par an. Elle a fait savoir par ailleurs que deux autres projets d’une capacité de 300 mégawatts devraient être réalisés à El Khobna et Mezzouna, en plus d’autres projets dans le cadre du régime des autorisations.

De son côté, le PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Faisal Tarifa, a souligné que ce projet qui vient renforcer le réseau, permettra de fournir 70% des besoins de consommation de la région, notamment pendant les pics de consommation au cours de la saison estivale. De plus, il contribuera à la préservation des équilibres financiers de la STEG et fournira environ 60 millions de dinars par an sur les coûts du gaz.

Pour le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), Nafaâ Baccari ce projet qui est le troisième du genre dans le pays, après ceux de Kairouan et de Tozeur, a été lancé en 2019 dans le cadre d’un accord de concession.

Ces projets, a-t-il ajouté, se poursuivront à Gafsa et Tataouine pour atteindre une capacité totale de 500 mégawatts. Le responsable a cité également la mise en place d’un autre projet doté d’une capacité de 198 mégawatts (le plus important de Tunisie) à El Khobna qui permettra au gouvernorat de Sidi Bouzid d’atteindre une production de 400 mégawatts d’énergie renouvelable, devenant ainsi le premier gouvernorat autosuffisant en électricité solaire.

La représentante du Scatec Groupe en Tunisie, Maha Ben Hmidane a souligné que le projet, réalisé en partenariat par la société norvégienne Scatec et la société japonaise Aeolus moyennant un financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de 135 millions de dinars.

Erigée sur une superficie de 100 hectares, ce projet réduira la consommation de combustibles fossiles et diminuera les importations de gaz naturel d’environ 13 millions de dollars par an, a-t-elle encore dit.

De plus, il permettra à la STEG de réaliser des économies d’environ 8 millions de dollars par an sur ses frais d’exploitation, a-t-elle avancé.