Un programme visant à aider les PME à accéder à des marchés internationaux porteurs (Trade Acceleration Programme/TAP) a été lancé, fin janvier 2026, par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) avec le soutien financier de l’Union Européenne (UE) et en partenariat avec la Banque de Tunisie (BT), et ce dans le cadre du programme INSADDER.

Cette nouvelle initiative, complémentaire au “Trade facilitation programme” de la BERD, vise à identifier des PMEs tunisiennes a fort potentiel d’exportation et à les accompagner dans le développement de leurs activités à l’international, l’optimisation de leurs stratégies et opérations commerciales et l’amélioration de leur compétitivité tout en facilitant leur accès aux instruments de “Trade Finance” proposés par la BT.

L’offre de l’initiative TAP est structurée autour de deux axes majeurs à savoir un programme de formation portant sur des thématiques essentielles pour renforcer la compétitivité des PME tunisiennes sur les marchés internationaux, et un conseil individuel personnalisé pour adresser les besoins spécifiques des PME sélectionnées dans l’élaboration et le déploiement de leurs stratégies d’expansion commerciale.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission du programme INSADDER, lancé en 2021 par l’Union européenne et la BERD, avec l’appui du ministère de l’Économie et de la Planification ainsi que du ministère du Commerce et du Développement des Exportations. Le programme vise à accompagner les PME tunisiennes dans le développement de leurs exportations, le renforcement de leur compétitivité et l’appui à leurs efforts pour accéder à des marchés internationaux porteurs.

Ce parcours sera déployé pour une première cohorte de 40 PME qui ont été sélectionnées parmi le portefeuille de la BT. Il débutera par une formation approfondie sur le “Trade Finance” et un diagnostic de maturité pour chaque PME participante sur le sujet du commerce international. Cette session sera complétée par une deuxième formation axée sur “Le développement durable et l’innovation”, suivie d’un diagnostic de durabilité en sus d’ateliers pratiques.

L’objectif de ce parcours est d’élaborer un plan d’action spécifique pour chaque PME participante, qui serait utile pour mener des travaux de conseil individuels et personnalisés ultérieurs et pour faciliter l’accès des PME sélectionnées aux produits de Trade Finance proposés par la BT.