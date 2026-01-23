La Tunisie franchit une étape décisive dans sa transition énergétique avec le projet ELMED, qui prévoit le déploiement de 400 MW d’énergie solaire photovoltaïque entre Sidi Bouzid et Gafsa. Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à produire 35 % de l’électricité du pays à partir de sources renouvelables d’ici 2030, comme l’a indiqué la Délégation de l’Union européenne en Tunisie sur ses canaux de communication.

Soutenu par l’Union européenne à hauteur de 35,8 millions d’euros en subventions dans le cadre du programme Global Gateway Afrique–Europe, ELMED bénéficiera également de garanties de financement du Fonds européen pour le développement durable + (EFSD+), destinées à attirer des investissements privés. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) sont également mobilisées pour accompagner ce chantier stratégique.

Au-delà de la production d’électricité verte, le projet modernisera le réseau de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), améliorant ainsi sa capacité à intégrer les énergies renouvelables. Il ouvrira aussi la voie à l’exportation d’énergie propre vers l’Europe via l’interconnexion électrique sous-marine Tunisie–Italie, qui porte le même nom (ELMED).

Le projet se décline en deux volets : une centrale solaire de 100 MW à Sidi Bouzid et un portefeuille de projets totalisant 300 MW à Gafsa. Ces infrastructures constituent un pilier majeur de la première phase (2022–2030) de la transition énergétique tunisienne, soutenue par l’UE dans le cadre de son engagement en faveur d’un développement durable et résilient.