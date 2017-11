La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mercredi 08 Novembre dans le vert où le Tunindex affiche un accroissement de 0.14% avec 6 149.65 points dans un volume totale de 0.488 MTND.

Dans le vert, EURO-CYCLES grimpe de 5.31% à 30.70 TND suivie par CARTHAGE CEMENT et SOTUMAG qui gagnent respectivement 2.58% et 2.46% à 2.38 TND et 2.08 TND.

A la baisse, MEUBLE INTERIEURS chute de 3% à 2.91 TND tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et SOTETEL qui dévissent les deux de 2.85% à 0.34 TND et 2.72 TND.